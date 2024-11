Donnarumma: “Sogno di vincere la Champions a Parigi. Camarda? Bisogna lasciarlo tranquillo, arriverà lontano”

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, ha parlato a SportMediaset sul momento dei parigini.

Queste le sue parole: “A Parigi sto bene, ora sto molto bene anche per la nascita di mio figlio. Mi sento uno dei leader della squadra e sogno di vincere la Champions, quando sono arrivato al PSG c’era l’ossessione ma non deve pesarci tanto. Per quanto riguarda la Ligue 1 sarà difficile quest’anno perché conosco De Zerbi ma anche noi abbiamo un grande allenatore come Luis Enrique”.

Ora sei un leader del PSG. Senti questa responsabilità? “Sì, perché in questo momento sono uno dei pochi che ha vissuto più anni qui. Sono quasi tutti ragazzi molto giovani che sono appena arrivati. Quindi la responsabilità di dare qualcosa ai nuovi la sento. Poi fortunatamente abbiamo un capitano Marquinhos, che è qui da tanti anni e che fa molto bene il capitano, ci tiene tutto in riga, fa crescere i nuovi giovani. Però un po’ di responsabilità la sento perché mi sento in dovere di dare qualcosa anche ai ragazzi nuovi”.

Ti pesano ogni tanto le critiche o ti scivolano addosso? “Sono molto autocritico su me stesso. A fine partita cerco sempre di capire su cosa posso fare meglio, cosa si poteva fare di più, magari su un gol subito. Nell’ultimo periodo, da quando ho lasciato l’Italia, sono un po’ troppo bersagliato, questo un po’ da fastidio. Però ormai ho le spalle larghe, è da tanti anni che gioco quindi so come funziona e so cosa devo fare per restare nella mia bolla”.

Su Camarda: “Ho conosciuto Francesco quest’anno quando abbiamo giocato un’amichevole a Empoli, prima dell’Europeo. La prima impressione è che sia un ragazzo eccezionale, come persona l’ho visto molto umile, è veramente un bel ragazzo. Spero che possa fare davvero bene, soprattutto al Milan può dare tanto. È importante rimanere con i piedi per terra, ma quello non c’è problema perché l’ho visto che è un ragazzo molto equilibrato. Deve crescere e deve fare anche i suoi errori, lasciarlo tranquillo e sono sicuro che poi arriverà lontano”.

Guardi la Serie A ogni tanto e chi è il favorito per lo scudetto secondo te?

“Guardo spesso le partite, quest’anno vedo un bel campionato. Il Napoli con Conte penso che possa fare molto bene, possa dar fastidio e senza coppe penso che ha più possibilità di vincere lo scudetto. Però c’è il Milan, c’è l’Inter, c’è la Juve, quindi è tutto da vedere. Sarà un bel campionato fino alla fine”.

