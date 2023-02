Donnarumma: “Siamo delusi, non ci sono scuse. Testa al Bayern”

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Gianluigi Donnarumma ha così parlato dopo la sconfitta del PSG contro il Monaco per 3-1: :”Non ci sono scuse per questa sconfitta, siamo delusi e dobbiamo scusarci con loro. Volevamo fare meglio, ma dobbiamo pensare positivo: siamo ancora in testa alla classifica. È un momento complicato, ma non dobbiamo perdere l’ottimismo: continuiamo a lavorare e concentriamoci sulla partita di martedì”.

