Donnarumma: “Se regali un tempo all’Inghilterra è normale perdere. Ora testa a Malta”

Gianluigi Donnarumma, portiere dell’Italia dopo la sconfitta contro l’Inghilterra a Napoli aha parlato a Rai Sport.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo siamo partiti timidi e non trovavamo le posizioni e abbiamo concesso troppo a una squadra forte come l’Inghilterra. Nella ripresa c’è stata una reazione, si è vista la vera Italia e dobbiamo ripartire da lì con la consapevolezza di poter battere chiunque”. : “Abbiamo grande prospettiva, giovani forti che noi più esperti stiamo facendo integrare bene e che ci stanno mettendo il massimo impegno. Il nostro futuro è ottimo, ma ora dobbiamo pensare al presente e a vincere contro Malta. Sogni? Partecipare all’Europeo prima e poi al Mondiale. Arrivare fino in fondo in queste competizioni deve essere nella testa di tutti. – conclude Donnarumma parlando del pubblico di Napoli – Si meritano tanto perché anche stasera ci hanno dato grandi emozioni e soddisfazioni. Sono contentissimo di essere tornato qui, di vedere la mia gente e volevamo dargli un’altra gioia”.