Donnarumma: “Periodo difficile alle spalle. Mercato? Non ne parlo. Su Ibra…”

Queste le prime parole di Gigio Donnarumma, portiere del Milan, ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Torino: “Ibra non torna? Non sapevo nulla, l’ho sentito ora da voi. Momento positivo? Sì, ora sì. Ho passato un periodo difficile, ma il mio obiettivo era continuare a lavorare come ho sempre fatto senza pensare a niente. Ringrazio anche la mia famiglia e la mia fidanzata che mi sono stati vicini. Mercato? Non voglio parlarne, non ce n’è bisogno. Se ci sono differenze tra la parata su Milik e quella su Iago Falque? Quella su Milik è completamente diversa. In quel caso era un tiro ravvicinato e dovevo anticipare il tuffo. Qui ho aspettato il colpo di testa e ho reagito”.

Foto: Twitter ufficiale Milan