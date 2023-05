Donnarumma: “Parigi merita di vincere la Champions League. Nazionale? Ci aspetta un grande futuro”

Il portiere del PSG in un’intervista a Onze Mondial è tornato a parlare dell’eliminazione dei suoi in Champions League e del rapporto con la Nazionale: “Champions? potevamo fare di meglio. Al di là della forza collettiva, avremmo avuto bisogno di un pizzico di fortuna in più. La nostra prima partita ad eliminazione diretta è stata una finale anticipata. Era 50/50. Tutti gli scenari erano possibili. Potevamo far loro più male, ci sono rimpianti, purtroppo è andata così. La Champions League è per una squadra ogni anno e tutte le squadre hanno fame di vittoria. In ogni caso, Parigi merita di vincerla. Vogliamo fare di tutto per vincerla il prossimo anno”.

Sulla Nazionale: “Ci aspetta un grande futuro, ne sono convinto. Abbiamo tanti nuovi giovani che bussano alla porta e che ci aiuteranno nelle posizioni chiave. Questa prima fase del rinnovamento è quella di integrare i nuovi talenti con l’aiuto dei vecchi, di cui faccio parte. Il nostro nuovo gruppo ha l’ambizione e la voglia di affermarsi tra le migliori selezioni al mondo. Ci stiamo muovendo nella direzione giusta e sono sicuro che riusciremo presto a ottenere grandi soddisfazioni“.

Futuro?: “Mi sento bene a Parigi, mi sento davvero orgoglioso di rappresentare questo club e questa città. Sento la fiducia dell’istituzione e la sua ambizione. Anche da parte mia c’è grande fiducia nel progetto. Spero sinceramente di restare a lungo e di scrivere una pagina nella storia di questo club“.

Foto: Donnarumma Twitter PSG Champions