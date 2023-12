Donnarumma: “Non sono un robot. Luis Enrique? E’ un grande allenatore”

Intervistato da JDD, Gianluigi Donnarumma, ha parlato del suo ruolo, spendendo pio parole al miele per il tecnico Luis Enrique, in cui ripone massima fiducia: “Il ruolo del portiere è la cosa più bella e più difficile che ci sia. Non appena commettiamo un errore tutto diventa subito complicato. Luis Enrique? È un grande tecnico, fa giocare bene le sue squadre. Vuole che dominiamo il gioco, che ci muoviamo sempre con la palla. Non ci mette pressione. Se sbagli non se la prende, ti dice che è normale perché non sei un robot”.