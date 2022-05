Donnarumma non ha dubbi: “Il dualismo con Navas? La società farà delle scelte”

Gianluigi Donnarumma, raggiunto dai microfoni di AFP, ha parlato del solito tema, ovvero il suo dualismo con Keylor Navas: “Ho un ottimo rapporto con Keylor, siamo due bravi ragazzi e abbiamo capito la situazione, anche se è stata dura per entrambi. Un’altra stagione così? Sicuramente non accadrà, penso che la società farà delle scelte. Non è stata una stagione facile, diciamo che mi do 7. So di poter fare di più, non ho giocato tante partite, solo la metà, e non è stato facile. Non sono riuscito a dare il massimo ma sono convinto di poter dare molto di più per questa squadra e questo club“.

Foto: Twitter PSG