Donnarumma, nel Psg non potrà indossare il numero 99: i motivi

Per Gianluigi Donnarumma al Psg è questione di tempo, come vi abbiamo raccontato in esclusiva in questi giorni: decisiva l’accelerata dell’ex dirigente del Milan Leonardo. In Francia però, il portiere della Nazionale italiana, non potrà indossare il numero 99 che aveva in rossonero. Il regolamento ufficiale della Ligue 1 prevede per i portieri una speciale numerazione. Nell’articolo 576, dedicato a nomi e numeri di maglia, si fa riferimento a questo caso. “sono interdette numerazioni fantasiose ed aggiunge, proprio in materia di estremi difensori, che i numeri 1, 16 e 30 sono esclusivamente e obbligatoriamente riservati ai portieri. Come ultima opzione è possibile assegnare il numero 40″.

FOTO: Sito Milan