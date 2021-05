“Donnarumma mai andrà via a zero”. Le ultime parole famose. La differenza (oggi) tra Juve e Barcellona

Domanda: è più importante avere fretta di recuperare il terreno perduto (impossibile…) nell’elencare con frenesia le squadre interessate a Donnarumma? Oppure fare un esame di coscienza e magari chiedere scusa per una previsione diventata poi una… frana. Ora che anche altri confermano il Barcellona su Gigio (veramente non ne avevano mai parlato) e magari dimenticano che la Juve ancora c’è, eccome se c’è. Oggi il Barcellona non è in pole, anzi. Fino a quando Donnarumma non scioglierà le ultime riserve, la Juve merita forse la precedenza essendo stato il primo club a muoversi con forza lo scorso settembre (altro che offerte mai arrivate…).

E chi sull’argomento ha colpevolmente dormito dovrebbe fare mille passi indietro su tre passaggi che virgolettiamo. Il primo: “Il rapporto tra il Milan e Donnarumma porterà al rinnovo”. Da settembre era l’esatto contrario. Il secondo: “Il rinnovo arriverà anche in caso di Champions”. Veramente no. Il terzo: ”Sarei stupito se Gigio andasse via a zero”.

E’ andato. Ora vivremo gli ultimi giorni caldi della vicenda Donnarumma. Un’ultima cosa: non è assolutamente vero che Raiola abbia aperto alla possibilità di accontentarsi di un ingaggio da 6 milioni a stagione. Sono gli stessi che avevano dato per scontato il suo rinnovo al Milan…

Foto: Twitter Milan