Donnarumma: “L’errore sul gol di Benzema? Non mi sento in colpa, già l’ho spiegato. La Champions non deve essere un’ossessione”

Gianluigi Donnarumma portiere della Nazionale del PSG, ha parlato all’Equipe, parlando delle ambizioni della Champions, della sfida al Bayern Monaco e dell’errore dell’anno scorso che spalancò la porta a Karim Benzema, che poi ha trascinato il Real fino alla vittoria della competizione.

Queste le sue parole: “L’errore dell’anno scorso? Dopo quel gol abbiamo mollato un po’. Non mi sento in colpa, mi sentivo molto deluso questo sì, ma ho già detto che quello lì era fallo. Vinciamo tutti insieme e perdiamo tutti insieme, quindi ero deluso ma non colpevole. Non è andata bene e dobbiamo voltare pagina, in questa stagione daremo tutto per vincere la Champions. Ma non dobbiamo essere ossessionati. Con il Bayern è una sorta di finale anticipata, siamo due squadra straordinarie, certo, il secondo posto del girone ci ha complicato la vita ma se vogliamo vincere la Champions le grandi squadre vanno affrontate e battute tutte”.

Foto: Instagram personale