Donnarumma, l’errore costa caro al PSG: certezze smarrite dopo l’Europeo

Fino al termine del primo tempo, condotto grazie al gol siglato da il PSG ha avuto in pugno la qualificazione ai quarti di finale della Champions League grazie al vantaggio firmato da Mbappè. Il parziale complessivo riportava un doppio vantaggio per i parigini, che però nella ripresa sono crollati dopo l’errore di Donnarumma con la palla tra i piedi. Il portiere italiano non è riuscito a tenere botta sul pressing avversario e ha innescato l’azione che poi ha portato al primo gol di Benzema. Da quel momento i francesi sono usciti dalla partita regalando il campo al Real Madrid a cui sono bastati meno di venti minuti per capovolgere la situazione e conquistare i quarti. A parte poche prestazioni, il numero uno della Nazionale ha faticato a ripetersi sui livelli dell’Europeo. Il trasferimento a Parigi ha implicato un radicale cambio di vita per il portiere italiano, che per la prima volta in carriera peraltro divide lo spogliatoio con un rivale per la maglia da titolare. La sensazione è che il dualismo con Navas abbia tolto certezze a Donnarumma non lasciandogli quella tranquillità necessaria per farlo esprimere ai livelli a cui ha abituato. Pochettino, simbolo del fallimento del progetto parigino, potrebbe essere in uscita dopo l’eliminazione europea ma, al di là di chi siederà sulla panchina del PSG, uno dei primi nodi da sciogliere nel futuro a breve termine sarà proprio quello del portiere.

Foto: Twitter PSG