Donnarumma: “La fascia mi dà molta responsabilità. L’importante è avere un gruppo unico e unito”

Gianluigi Donnarumma portiere del Paris Saint-Germain e capitano dell’Italia ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Il classe 1999 ha parlato della responsabilità della fascia di capitano e dei valori della nazionale Italiana. Queste le sue parole:

“La fascia mi dà molta responsabilità. Sono molto orgoglioso di indossarla, è emozionante e un privilegio. Cerco di dare l’esempio, di essere me stesso. Ho avuto molti esempi come Chiellini, Bonucci o Buffon, quindi qualcosa prendo anche da loro. Siamo tanti leader in questa squadra, tutti si devono sentire capitani e devono essere d’esempio per la squadra. L’importante è avere un gruppo unico e unito, si è creato un legame importante tra tutti noi”. Poi prosegue: “Abbiamo qualità, oltre che un grande allenatore che sicuramente ci farà sentire importanti. Sappiamo che risultati ha portato negli anni precedenti, anche fuori dal campo ci fa stare molto bene.”

Foto: instagram Donnarumma