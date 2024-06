Donnarumma: “Il gol di Zaccagni è stato un click. Ora c’è più consapevolezza”

Ai microfoni di Sky Sport, Gianluigi Donnarumma ha parlato in vista dell’ottavo di finale di Euro2024 di domani contro la Svizzera. Queste le parole del capitano dell’Italia, iniziando proprio dalla location della partita, ovvero l’Olympiastadion di Berlino dove gli azzurri si laurearono campioni del Mondo nel 2006: “Buffon ce ne ha parlato, l’emozione è tanta e lo si vede dagli occhi. Domani la sfida è importantissima, servirà essere pronti, positivi, con la testa giusta”.

Sul gol di Zaccagni: “È stato un click? Sicuramente. Siamo pronti per domani. Dobbiamo limare alcune cose che potevamo fare meglio, ma saremo pronti a dare il massimo e questo è l’importante”.

Infine: “C’è più consapevolezza. Avevamo un girone difficile in cui ci davano tutti per spacciati, ma noi ce l’abbiamo messa tutta e abbiamo superato il gruppo. Questo dà consapevolezza, ora dobbiamo avere testa. Sappiamo che dietro di noi ci sono 60 milioni di italiani, questo ci dà carica e sarà importante per domani”.

Foto: Donnarumma Instagram