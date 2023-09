Donnarumma: “Il gol di Provedel? Che gioia, spero possa capitare anche a me”

Gigio Donnarumma, portiere del PSG e della Nazionale, ha parlato a SportMediaset del gol dell’amico e collega, Ivan Provedel, entrato nella storia del calcio e della Champions.

Queste le sue parole: “La Lazio ha iniziato molto bene pareggiando con l’Atletico Madrid con il gol del mio amico Ivan. Siamo messi bene in Italia come portieri”.

Sogna di segnare un gol in Champions come Provedel? “Mio cognato mi ha scritto l’altro giorno che sarebbe un suo sogno vedermi segnare. Spero possa capitare anche se vorrebbe dire che stiamo perdendo. Spero di vincere prima, ma sarebbe una gioia, come quella che è stata per Ivan.”.

Foto: twitter PSG