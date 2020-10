Donnarumma: “Il gap con l’Inter è ridotto, non vediamo l’ora di scendere in campo”

Gianluigi Donnarumma, in vista del derby di Milano contro l’Inter, ha caricato i suoi attraverso i microfoni di Sky Sport. Queste le parole del portiere rossonero: “Il gap con l’Inter si è ridotto, la società è stata brava a fare un buon mercato ma anche loro si sono rinforzati. Il mister sta facendo grandi cose, ora dobbiamo dimostrare sul campo che il gap è ridotto rispetto agli ultimi anni. Non vediamo l’ora di scendere in campo. Sono ottimista. Loro hanno tutto per fare molto bene quest’anno, ma anche noi ci giochiamo le nostre carte e possiamo dire la nostra. Ibra? Tutti volevamo che Ibra ci fosse in questa partita e così è stato, lui ci dà una grossa mano. Noi siamo un gruppo giovane, che deve crescere. Una vittoria ci può trasmettere tanta forza e consapevolezza per affrontare al meglio questo campionato.”

Foto: sito Milan