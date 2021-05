Donnarumma: “I tifosi sono importanti, ti danno tanto. Abbiati il mio mentore”

Il portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma ha parlato in una diretta su Twitch di tanti temi, ripercorrendo un po’ la sua carriera e parlando del futuro, anche del dialogo con i tifosi sul rinnovo del contratto.

Queste le sue parole: “I tifosi ti aiutano nei momenti di difficoltà, bisogna anche saper sopportare delle critiche anche quando le cose non vanno bene. Sicuramente ti danno qualcosa in più, purtroppo ultimamente non ci sono a causa del Covid, ma quando ci sono ti danno tanto. Nei momenti di difficoltà ti possono dare quell’adrenalina per spingere e per portare a casa il risultato. In questo periodo non ci sono e li aspettiamo”.

L’inizio di carriera: “Ho capito che potevo fare il calciatore per professione quando sono partito per la prima volta per Milano. Ho fatto fatica a pensare di dover andare via da casa, da Castellammare di Stabia, quando sono partito e ho visto i miei genitori star male ho pensato che da lì sarebbe iniziato tutto, che sarei diventato un portiere da Serie A ed è andata proprio così. Certo non mi aspettavo di poter esordire così rapidamente nel Milan e prendermi i pali della porta di un grande club e per questo ringrazio Mihajlovic che mi fece esordire da giovanissimo”.

Sulla Nazionale: “Il debutto lo ricordo con grande emozione. Non me l’aspettavo, ero lì e c’era Buffon. Il giorno prima il CT mi disse che avremmo fatto un tempo a testa, ero sulla Luna. Non dico quando sono entrato. Poi quando entro in campo dimentico tutto. Ma dopo è stata un’emozione incredibile. Anche quando fai un errore in partita devi essere bravo a staccare subito altrimenti non ne esci più”.

Il mentore: “Ho avuto Abbiati nel mio primo periodo al Milan, è stato importantissimo. Mi ha aiutato a crescere, mi ha fatto sentire importante e tranquillo quando ho avuto l’opportunità di giocare in Serie A. È stato fondamentale nel mio percorso. Essere un mentore in futuro? Non ci ho ancora pensato, ho 22 anni”.

Foto: Sito Milan