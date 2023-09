Donnarumma: “Ho imparato tutto da Buffon. Spalletti? Faremo un grande percorso”

Durante l’intervista rilasciata ai microfoni ufficiali della Nazionale, il portiere azzurro, Gianluigi Donnarumma, ha così parlato di Gianluigi Buffon, suo compagno di intervista e capo delegazione degli Azzurri: “È sempre la stessa persona, è qui con grande entusiasmo, aiuta tutti. Già solo la sua presenza ti dà una forza differente. L’obiettivo di battere il suo record di presenze me lo sono posto. Da lui ho imparato tutto. Dalla tecnica allo stare in porta, passando per la tranquillità che aveva. Una cosa importante per un portiere è il non farsi sovraccaricare dalle emozioni e da lui ho imparato tutto, su questo è stato il numero uno. Anche quando ero nel settore giovanile del Milan e facevo il raccattapalle mi mettevo sempre dietro la sua porta quando era in campo, da lui c’è stato solo da imparare”.

E su Spalletti:“Non conoscevo il mister ma sappiamo tutti cosa ha fatto in questi anni. L’ho conosciuto qui e sicuramente faremo un grande percorso. Siamo contenti e ottimisti, faremo grandi cose, ora abbiamo due gare importanti e non possiamo sbagliare, a Skopje vogliamo vincere così come vogliamo vincere a Milano contro l’Ucraina”.

Foto: Instagram Donnarumma