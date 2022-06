Donnarumma: “Felice per il primo campionato vinto. Giocare a Parigi è stupendo”

Gigio Donnarumma ha parlato ai canali ufficiali del PSG, analizzando la sua prima stagione in Francia e il primo campionato vinto.

Queste le sue parole: “Giocare al Parco dei Principi è qualcosa di speciale per me ma anche per tutta la squadra. Giocare qui ti regala un brivido, un’emozione incredibile. I tifosi sono fantastici, ci supportano sempre. Quindi, per noi, giocare qui, in casa, davanti a tutti i nostri tifosi, è davvero qualcosa di grandioso. E questo vale anche fuori con i nostri tifosi che viaggiano per noi. Quindi posso dirvi che siamo molto felici di giocare davanti a loro e cerchiamo ogni volta di dare il meglio di noi stessi per regalare loro tante emozioni”.

Sul primo titolo vinto: “Sono molto felice di averlo fatto con il Paris. E poi è il decimo titolo nella storia del club, pareggiamo il record del Saint-Etienne, quindi mi rende ancora più felice. Il nostro obiettivo era vincere questo titolo, quindi è stata davvero una stagione importante. Purtroppo siamo stati eliminati dalla Champions League. Ma vincendo il titolo ci siamo un po’ consolati”.

Foto: Twitter personale