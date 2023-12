Donnarumma espulso dopo 10’, ma il PSG vince e allunga

Il Paris Saint-Germain ha colto tre punti pesanti sul campo del Le Havre, una vittoria che ha consentito di portare a 4 punti il vantaggio sul Nizza sconfitto ieri sera. Gigio Donnarumma ha confermato di non attraversare un momento felice, espulso dopo 10 minuti per un intervento da ultimo uomo su Casimir. Luis Enrique si è affidato a Tenas, il PSG ha sbloccato con Mbappé al 23’ malgrado l’uomo in meno e ha raddoppiato nel finale con Vitinha.

Foto: Instagram Donnarumma