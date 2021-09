Donnarumma: “Esordio emozionante, grazie a tutti i tifosi del Psg”

Un esordio tranquillo per Gianluigi Donnarumma con il PSG, nella vittoria per 4-0 contro il Clermont. Arrivato a inizio agosto per iniziare la nuova vita parigina, l’ex portiere del Milan ha finalmente giocato la sua prima partita con i parigini. A fine partita, attraverso i propri profili social, ha scritto un messaggio dedicato ai tifosi: “Grazie a tutti i tifosi del Psg che mi hanno sostenuto in questo debutto, è stato bellissimo giocare davanti a voi / vittorie”. Poi nel post partita, ai microfoni di Amazon, ha ammesso: “Il Milan è il passato. Adesso mi godo il Psg, è stato un esordio emozionante”.

Foto: Twitter PSG