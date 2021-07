Donnarumma: “Emozione indescrivibile, ora manca l’ultimo passo”

Anche Gianluigi Donnarumma è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro la Spagna:

“Emozione indescrivibile, siamo squadra fantastica. Ringrazio tutti. Adesso manca l’ultimo passo per realizzare il nostro sogno. Spagna? Sono fortissimi però questa Italia ha un cuore grandissimo e non molla mai. si è visto, non abbiamo mollato di un centimetro in campo! La finale? Sono un po’ scaramantico, non voglio parlarne. Stasera mi godo questo risultato, da domani ci penseremo!“.

Foto: Twitter Donnarumma