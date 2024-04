Donnarumma: “E’ la mia prima semifinale di Champions. Sono emozionato. Triplete? Sono scaramantico, ci pensiamo più avanti”

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria per 4-1 a Barcellona e all’accesso in semifinale di Champions.

Queste le sue parole: “La mia prima semfinale di Champions, sono emozionato. Vincere qui non era facile ma ci abbiamo sempre creduto ed è andata bene”.

La parata su Lewandowski? “Tutte le parate sono importanti, in Champions non si può sbagliare niente. Sono contento della prestazione della squadra, stasera me la godo poi da domani penseremo al campionato”.

Triplete possibile? “Ne parliamo pochissimo in spogliatoio, sono scaramantico. Poi faremo i calcoli, col Dortmund sarà una partita importante, ce la andremo a giocare a viso aperto”.

Quanto è importante Luis Enrique? “Sta dando fiducia a tutti, è troppo importante tenere vivi tutti e lui è bravissimo in questo. Tatticamente prepara benissimo le partite, ci ha dato tanto”.

Atmosfera più serena? “Si percepisce dall’inizio dell’anno che c’è qualcosa di diverso, questo ti porta a raggiungere grandi obiettivi. Lo abbiamo vissuto anche l’Italia, oltre alla tecnica il gruppo fa la differenza e siamo un gruppo davvero straordinario”.

Foto: Instagram personale