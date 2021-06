Donnarumma e il PSG: prima gli ottavi (sul gradino più alto), poi le visite. E su De Paul…

Gigio Donnarumma e le visite con il Paris Saint-Germain. Vi avevamo detto che da giovedì (oggi) in poi ogni momento sarebbe stato buono, soltanto che la qualificazione agli ottavi dell’Italia non blinda il primo posto e così Mancini ha chiesto di rinviare. Quasi sicuramente a lunedì prima dell’ora di pranzo, quando i medici del Paris Saint-Germain saranno a Coverciano, passaggio fondamentale prima dell’annuncio. Tutto fatto per Rodrigo De Paul dall’Udinese all’Atletico Madrid, anche in questo caso nei prossimi giorni verranno organizzate le visite dell’argentino attualmente impegnato in Copa America.

Foto: Twitter VivoAzzurro