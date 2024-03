Donnarumma: “Due partite importanti per preparare l’Europeo. Buffon? E’ il più grande di sempre, è bello averlo con noi”

Gigio Donnarumma, portiere della Nazionale, ha parlato a Sky alla vigilia della gara dell’Italia in amichevole contro Venezuela.

Queste le sue parole: “Dobbiamo preparare l’Europeo in maniera seria, tutte le partite sono importanti. Prendere seriamente queste partite ci farà arrivare all’Europeo pronti, sono due partite importanti da preparare bene. Qualsiasi modulo adotteremo, decide il mister, ci faremo trovare pronti. Se ci sarà bisogno possiamo giocare a tre, altrimenti giochiamo a quattro. Giocare con i piedi è fondamentale per il gioco di oggi, prepariamo ogni gara nel modo giusto per avere equilibrio e una maggiore possibilità di fare male all’avversario”.

Su Buffon: “Buffon mi ha dato una grandissima mano, perché Gigi è stato il portiere più forte della storia del calcio. E’ importantissimo averlo, qui ci aiuta tantissimo, è un grande leader qualsiasi cosa dica siamo pronti a raccoglierne i frutti. Siamo orgogliosi di averlo qui, ci darà una grande mano”.

Foto: Instagram Donnarumma