Donnarumma: “Conflitto con Navas? Siamo amici, le cose che si raccontano non sono vere”

Intervistato da France Football, il portiere del PSG Gianluigi Donnarumma ha chiarito il suo rapporto con Keylor Navas: “Siamo amici, tutto va bene tra noi. Keylor ed io siamo uniti, come tutto lo spogliatoio. Non c’è il minimo conflitto, siamo due ragazzi tranquilli e rispettosi. Succede che le persone parlino e inizino a immaginare situazioni strane, ma non corrispondono alla realtà”.

FOTO: Twitter PSG