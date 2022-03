Gigio Donnarumma, nel corso di un’intervista a Bein Sport ha spiegato un retroscena sull’approdo in estate al PSG: “Buffon mi ha detto di venire qui al PSG e di fare la storia di questo club. Il PSG non mi ha mai mollato, venire qui era il mio destino. Sono molto orgoglioso di far parte di questo club ora”.

FOTO: Twitter PSG