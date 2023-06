Donnarumma: “Bonucci mette tutti in riga, spero sia ancora lui il capitano”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il portiere dell’Italia, Gianluigi Donnarumma, ha così parlato dopo la sconfitta contro la Spagna: “Siamo arrabbiati, abbiamo disputato un bel primo tempo e potevamo andare sul 2-1. Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo e non va bene, soprattutto se di fronte hai la Spagna. Peccato perché questa partita poteva aiutarci a crescere ancora di più, ma anche con una sconfitta cresceremo. Ora pensiamo alla gara di domenica, dobbiamo arrivarci con la testa giusta. Il nostro processo di crescita inizia anche da lì”.

Poi ha proseguito: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, siamo usciti bene da dietro. Nella ripresa invece non l’abbiamo fatto ed è un peccato, siamo andati in difficoltà e ci siamo abbassati troppo. Questo non va bene, i risultati ottenuti li abbiamo ottenuti giocando a calcio”.

Infine, su Leonardo Bonucci: “Se sono pronto a raccogliere la sua eredità? L’importante è metterci sempre la faccia e far capire ai giovani quanto è importante essere qui. Il mister non regala nulla a nessuno, se sei qui è perché lo meriti. Sul fatto del Capitano io spero sarà lui ancora per tanto tempo perché mette in riga, è un grande capitano e un grande uomo squadra. Spero resterà ancora lui”.

Foto: Instagram Donnarumma