Donnarumma: “Barcola è fantastico, un grande talento. Faremo il massimo per arrivare ai quarti”

Gigio Donnarumma, portiere del PSG, ha parlato a Canal + dopo la vittoria dei parigini sulla Real Sociedad, esaltando le qualità del giovane Bradley Barcola, classe 2002, autore del raddoppio ieri sera.

Queste le sue parole: “Bradley è fantastico. Abbiamo tanti giocatori molto veloci. Ha segnato un gol straordinario e sono molto contento per lui perché è un ragazzo e un giocatore fantastico”. Poi sulla partita: “Nel primo tempo siamo stati un po’ in difficoltà ma è normale: la Real Sociedad è una buona squadra e pressa bene. Ma nel secondo tempo abbiamo giocato una partita fantastica. Non è finita: sappiamo che a San Sebastian sarà difficile. Faremo del nostro meglio per arrivare ai quarti”.

Foto_ Instagram personale