Donnarumma: “Al Psg sto bene. Il premio di miglior portiere? Vuol dire che ho lavorato bene”

Ieri Gigio Donnarumma è stato premiato come miglior portiere della Ligue 1. Bel riconoscimento per l’ex Milan, al primo anno in Francia, che intervistato dalla stampa a margine della premiazione, ha sottolineato: “Ho giocato la metà delle partite e significa che ho lavorato bene e che ho fatto delle ottime partite. Ringrazio i i colleghi che mi hanno votato, sono davvero contento di conquistare questo premio alla mia prima stagione in Francia. Al Psg sto bene, sono molto contento di essere qua“.

FOTO: Twitter PSG