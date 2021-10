Donnarumma: “Al PSG spero tutto possa andare per il meglio. Tornare a San Siro sarà emozionante”

Gigio Donnarumma ha parlato in conferenza stampa ad Appiano Gentile dove la Nazionale si è ritrovata oggi in vista della sfida di mercoledì contro la Spagna. Sulla sua nuova avventura al PSG ha detto: “Non c’è nessun problema. Sono a Parigi per giocare, è normale all’inizio ci sia un po’ di queste cose qui. Sono lì per giocare e sono sicuro che andrà tutto alla grande, non ho alcun problema per la Nazionale. Vado avanti per la mia strada, spero tutto possa andare per il meglio”. Sul ritorno a Milano: “Questa città e il Milan sono una parte importante della mia vita. Sono emozionato, spero non ci sia nulla. Poi siamo qui in una semifinale di Nations League, una competizione a cui teniamo. Con Paolo Maldini non c’è alcun tipo di problema, gli ho fatto i complimenti anche ieri sera. Mi fa piacere incontrare di nuovo i miei compagni, con lui parlerò tranquillo, scherzando e poi non ci sono problemi. Siamo persone adulte”.

FOTO: Twitter PSG