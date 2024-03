Donnarumma: “Abbraccio con Maldini? Abbiamo un rapporto straordinario”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma, ha così parlato dopo l’amichevole vinta per 2-1 contro il Venenzuela: “Sono contento, soprattutto per la squadra. Sapevamo che sfidare una nazionale sudamericana non era facile, una squadra fisica e non a caso ci sono stati tanti falli. Questa partita ci servirà per il futuro, per sistemare alcune situazioni e arrivare pronti alle partite che conteranno. Abbiamo avuto pochissimo tempo e ora questo tempo che abbiamo a disposizione dobbiamo sfruttarlo per prendere tutte le informazioni possibili che mister vuole”.

Sul lungo abbraccio con Maldini: “Sì, abbiamo un rapporto straordinario, ci sentiamo sempre e mi ha fatto davvero piacere vederlo, non sapevo fosse qui”.

Foto: Donnarumma Instagram