Donnarumma: “Abbiamo subito troppi gol in questa stagione. Ed è fastidioso”

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, ha parlato ai canali ufficiali del club, sulla stagione dei parigini.

Queste le sue parole: “Ci siamo avvicinati molto al titolo. Siamo contenti, è stato molto difficile. Abbiamo subito troppi gol in questa stagione, certe volte è fastidioso. E’ una stagione che non soddisfa i tifosi? Ovviamente potevamo fare tutti di più. Dobbiamo cercare di ripartire per fare meglio in Champions”.

Foto: Instagram personale