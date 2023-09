Donisi: “Felice per Berardi. Il mercato va chiuso prima”

Prima vittoria in campionato per il Sassuolo, che veniva da due sconfitte consecutive ed affrontava un Verona che invece le prime due partite di campionato le aveva vinte. Finisce 3-1 per i padroni di casa.

Ad intervenire in conferenza stampa nel post partita è il tecnico del Sassuolo, Dionisi: “Dicono che i gol li fanno sempre i soliti giocatori ed oggi è andata così. Sono contento per Berardi, visto che non è stato facile gestire questo momento. Pinamonti non segnava da aprile. Il momento più difficile è stato dopo l’1-0. Abbiamo avuto paura di perdere. Nel secondo tempo siamo andati meglio dopo l’1-1. Sono molto molto contento della prestazione. Berardi fa la differenza, c’è poco da fare. Si potrebbe terminare la finestra di trasferimenti prima dell’inizio dei campionati. Spalletti mi ha chiesto di Berardi, gli ho detto che oggi avrebbe giocato, tuttavia avere minuti nelle gambe oggi fa la differenza. Boloca se vuole giocare deve essere bravo. È uscito un giocatore importante a centrocampo, un titolare come Maxime Lopez, quindi ci sarà più spazio per gli altri”.

Foto: sito Sassuolo