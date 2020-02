Donati: “Affronteremo il Napoli con tanta energia e attenzione perché è una squadra che crea tanto e si muove molto”

Il calciatore del Lecce Giulio Donati ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida contro il Napoli.

Ecco una parte delle sue dichiarazioni.

“Il fatto di essermi subito calato in questa nuova realtà è merito del gruppo. Può sembrare una frase scontata, ma è la verità, tutti i ragazzi sono molto umili e danno la massima disponibilità. Di quello che sto facendo in campo preferisco non parlare, nel senso che lascio giudicare gli altri”.

Sul Napoli prossimo avversario.

“Lo affronteremo con tanta energia e attenzione perché loro è una squadra che crea tanto e si muove molto, motivo per il quale dovremo essere bravi a non concedere occasioni“.

Foto: Twitter personale