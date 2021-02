Donadoni: “Pirlo sta portando la sua filosofia alla Juve. La strada è quella giusta”

Ospite di 90° minuto sulla Rai, Roberto Donadoni, ex CT della Nazionale e allenatore di diversi club, ha parlato del lavoro di Pirlo alla Juventus, affermando come il bresciano stia poco alla volta prendendosi la sua Juve.

Queste le sue parole: “Pirlo è alla prima esperienza in un club così importante ma credo stia cercando di portare la sua filosofia di gioco e da qui può solo migliorare. Dobbiamo aspettarci una bella seconda parte di campionato. La Juve sta trovando la sua quadratura e ora sarà dura per tutte. Anche in Champions secondo me può fare bene e arrivare fino in fondo a giocarsela con le top europee. Non dimentichiamo che Andrea si è ritrovato dalla sera alla mattina ad allenare una delle squadre più importanti del mondo senza avere alcuna esperienza. Il tempo di capire delle cose gli andava dato”.

Foto: Twitter Bologna