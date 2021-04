Donadoni: “Per lo scudetto non è finita, chi punta in alto deve guardare a chi sta davanti. Parma? Mi auguro si salvi”

Roberto Donadoni, intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento del Milan e del Parma, due sue ex squadra alle quale il tecnico è rimasto legato, e che si affronteranno questo pomeriggio: “Nessuno poteva aspettarsi il Milan secondo a questo punto della stagione. Vanno riconosciuti i meriti a tutti, squadra, allenatore e società. Poi è normale che in ogni stagione, anche nelle migliori degli anni ruggenti, ci sia qualcuno che non rende per quanto ci si aspettava. Ma non penso a Tonali: questi mesi gli sono servite per capire come si vive in un club di tale importanza, l’anno prossimo sarà quello della sua affermazione. Ma credo che chi punta in alto deve farlo come si deve: il Milan pensi a chi gli sta davanti, per quanto complicato sia oggi lo scudetto può ancora pensare di guadagnare punti sull’Inter. Per quello che ha fatto vedere finora, la squadra deve avere questa mentalità. Al contrario non cada nell’errore di voltarsi indietro: se ti guardi alle spalle diventa tutto più difficile, subentra la paura, perdi certezze. La concorrenza agguerrita era preventivabile e deve essere solo uno stimolo in più: resto fiducioso”.

Su Ibra: “Zlatan è un campione di personalità. Quest’anno non è sempre stato disponibile, ma quando ha giocato è stato quasi sempre incisivo. Fa bene la società a ritenerlo indispensabile. Intorno a lui si dovrà costruire e far crescere, anno dopo anno, un gruppo altrettanto competitivo. Già quest’anno ho trovato piacevoli conferme in Calabria, Kessie e anche Tomori. Tutti e tre si sono dimostrati all’altezza, di spessore anche a livello caratteriale”.

Sul Parma: “La situazione in classifica non aiuta a giocare in maniera spregiudicata e serena: sarà banale ma in condizioni così non resta che gettare il cuore oltre l’ostacolo, tirare fuori tutto quello che c’è. L’ho visto in diverse occasioni: ha perso punti che avrebbe meritato. Mi auguro che i gialloblù riescano a togliersi da lì”.

Foto: Twitter BOlogna