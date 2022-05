Donadoni: “Il Milan non ha sbandato, ma ha il calendario più difficile”

Roberto Donadoni, oggi allenatore ma ex centrocampista del Milan, ha parlato dei rossoneri a “La Gazzetta dello Sport“: “Sia Milan che Inter hanno avuto la possibilità di allungare, e non l’hanno fatto.Poi,quandoi tempisisono ristretti, ha pesato il passo falso più recente, dell’Inter. Anche se il calendario più difficile è del Milan.

Qual è il pericolo per il Milan? Una serata e una partita da Atalanta, motivazioni comprese: si gioca l’Europa, resta una squadra tosta dal punto di vista fisico e della qualità e in trasferta famolto meglio che in casa. Cosa mi è piaciuto della versione recente del Milan? A Verona l’ho visto saldo, capace di non sbagliare dal punto di vista della pressione. Arrivati quasi in fondo ti può venire il braccino, invece il Milan non ha sbandato a livello psicologico, neanche per un momento. Neanche quando era sotto.

L’effetto San Siro può essere un rischio? Io avrei voluto sempre giocare in uno stadio così. Scudetto in gioco davanti alla tua gente, orgogliosa di spingerti dove il Milan non arriva da tempo. Ostacolo solo per chi ha poca personalità, e di personalità questo Milan ne ha dimostrata tanta“.

Foto: Twitter Bologna