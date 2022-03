Dominio Roma, Lazio annichilita: doppio Abraham e Pellegrini, 3-0 all’intervallo

Una Roma travolgente per un primo tempo da sogno in quella che per la capitale è la partita più importante dell’anno, il derby fra i giallorossi e la Lazio: la formazione allenata da José Mourinho è tornata infatti negli spogliatoi in vantaggio per tre reti a zero, grazie alla doppietta realizzata da Tammy Abraham e ad una meravigliosa punizione di Lorenzo Pellegrini.

Il tutto al termine di un primo tempo assolutamente dominato dalla formazione di Mourinho, che ha avuto anche altre occasioni per rendere ancora più rotondo il parziale, come dimostra la traversa colpita in finale di frazione da Henrikh Mkhitaryan. Per i biancocelesti si registra solamente un’occasione concreta capitata sui piedi di Luis Alberto al minuto numero trentotto: nella ripresa servirà uno scatto d’orgoglio, che sia per tentare una disperata rimonta o quantomeno per evitare che la disfatta assuma proporzioni ancor più pesanti.

Foto: Twitter Roma