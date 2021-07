Dominio Inghilterra e semifinale : 4-0 all’Ucraina, doppio Kane

Sarà Danimarca-Inghilterra la seconda semifinale dell’Europeo. Gli uomini di Southgate hanno dominato sull’Ucraina di Shevchenko battendoli per 4-0. Sin dai primi minuti di gioco la partita si è messa a favore degli inglesi con il gol di Harry Kane su un bel passaggio di Sterling. L’Ucraina ha cercato di reagire, ma Pickford si è confermato un ottimo portiere conservando il clean sheet e tenendo l’Inghilterra come l’unica squadra che non ha subito gol in questo torneo. L’Ucraina è troppo poco per questa Inghilterra e al 46′ Maguire trova il raddoppio da calcio d’angolo. Quattro minuti dopo arriva la doppietta di Kane, ormai è un dominio inglese e al 63′ viene anche il gol di Henderson. L’Inghilterra accede alle semifinali dopo quelle del mondiale russo e affronterà la Danimarca mercoledì sera a Wembley.

Foto: Twitter Euro 2020