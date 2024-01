Dominio e manita Inter a Monza: 5-1. Doppietta per Calhanoglu e Lautaro, chiude Thuram

Domino Inter all’U-Power Stadium: 5-1 al Monza. L’Inter passa in vantaggio a Monza dopo appena dieci minuti. A siglare l’1-0 è Hakan Calhanoglu, autore dell’ottavo gol in questo campionato, il settimo dal dischetto. A determinare il calcio di rigore è stato un tocco di mani di Roberto Gagliardini, adattato nella posizione di difensore centrale. Sul cross di Pavard dalla destra, Lautaro stacca di testa e trova la respinta dell’ex compagno di squadra col braccio sinistro in posizione innaturale. Trovato il vantaggio, l’Inter arriva subito al raddoppio. Al 14′, è Lautaro Martinez a firmare il bis nerazzurro. A dare il via alla manovra è De Vrij, che trova una bella imbucata centrale per Mkhitaryan: l’armeno conduce fino all’area brianzola e poi offre a sinistra per Dimarco. Cross teso e tutto facile per Lautaro. Al 28′ Matteo Pessina trova la via del gol dopo una carambola di deviazioni dentro l’area di rigore nerazzurra. Ma dopo il check del Var, viene segnalata la posizione di fuorigioco del capitano brianzolo. All’ora di gioco, arriva anche il tris nerazzurro e porta nuovamente la firma di Hakan Calhanoglu dopo una sponda di tacco di Thuram. Darmian stende Dani Mota dopo una serie di finte. Zero dubbi per il direttore di gara, che ha subito indicato il dischetto. Col saltello, Matteo Pessina non fallisce il rigore e spiazza Sommer. All’84’ arriva la doppietta anche di Lautaro Martinez dal dischetto. A conquistare il calcio di rigore è stato Davide Frattesi, subentrato a Barella nel secondo tempo e finito a terra sulla pressione alle spalle di Akpa-Akpro. Mancava solo Marcus Thuram alla festa del gol dell’Inter: break di Mkhitaryan, autore di una prova superlativa, e poi apertura sulla destra per Thuram: messo a terra il francese col primo controllo, il francese chiude alle spalle di Sorrentino per la manita interista. Termina così all’U-Power Stadium, l’Inter vince 5-1.

Foto: Instagram Inter