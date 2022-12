Dominio Argentina, Messi e Di Maria annichiliscono la Francia: 2-0 all’intervallo

L’Argentina domina la prima frazione di gioco al Lusail Iconic Stadium: 2-0 all’intervallo. Una sola squadra in campo: l’Argentina. La prima rete della partita arriva al minuto 23′: ingenuità di Dembelé su Di Maria, l’arbitro Marciniak non può far altro che assegnare il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Lionel Messi che con estrema freddezza spiazza Lloris e porta in vantaggio l’Argentina. L’Albiceleste è padrona del campo, la Francia è assente. E al 36′ arriva il raddoppio, dell’Albiceleste con Angel Di Maria, che chiude alla perfezione il contropiede lanciato da Messi e rifinito da Mac Allister col preciso assist per il Fideo. Un primo tempo fin qui controllato dall’Argentina e una Francia assolutamente irriconoscibile. Deschamps prova a correre fin da subito ai ripari: fuori Dembelé (che non si era ripreso dall’errore) e Giroud, al loro posto Thuram e Kolo Muani. Ma, al momento, i cambi non hanno prodotto alcun effetto: 2-0 Argentina all’intervallo.

Foto: Instagram Argentina