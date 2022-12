DOMINIK LIVAKOVIC, IL GIGANTE PARARIGORI NELLA STORIA CROATA

Minamino, Mitoma e Yoshida. Tutti e tre sono stati ipnotizzati da Dominik Livakovic, portiere della Croazia che ha letteralmente trascinato la sua Nazionale ai quarti di finale con una super prestazione ai calci di rigore contro il Giappone. Solo due portieri in passato erano riusciti a parare tre calci di rigore finali: Ricardo nel 2006, ex portiere del Portogallo, e il connazionale Subasic, nel Mondiale del 2018.

In realtà, la breve carriera del classe ’95 non era iniziata nel migliore dei modi. Spesso si diceva di Livakovic che era un grande portiere, ma peccava di concentrazione e serenità sul campo, motivo per cui non riusciva ad esplodere definitivamente e non era in grado di mettere in mostra il suo enorme potenziale. Su Fifa+, possiamo vedere un documentario incentrato sui capitani delle varie Nazionali, documentario dall’eloquente titolo “Capitani”, all’interno del quale si nota il nervosismo e la tensione pre Mondiale del portiere croato, tensione poi sciolta da un grande discorso di Luka Modric che, a quanto pare, col tempo ha dato i suoi frutti, perlomeno a giudicare dalla grandissima prestazione di Dominik che ha permesso alla Croazia di approdare ai quarti di finale contro il Brasile. La favola di Livakovic parte proprio dal discorso di Modric, che lo ha rassicurato ricordandogli che sbagliare è umano e che dagli errori si impara, motivo per cui non c’è alcuna ragione di essere impauriti di commettere qualche imperfezione durante un match.

Livakovic, oltretutto, non era destinato a diventare un portiere professionista. I suoi genitori avrebbero voluto vederlo laureato alla facoltà “Diplomazie e relazioni internazionali”, essendo un ottimo studente. Ottenere la laurea, nonostante la serata da superstar che ha vissuto ieri sera, sarebbe non solo il sogno dei suoi genitori, bensì anche il suo, dato che Dominik ama studiare e ha dichiarato che non appena avrà tempo da dedicare all’università, completerà il percorso di laurea. Il portiere della Dinamo ha ammesso che la sua super prestazione è merito dei consigli di Subasic: “Devi restare calmo quando calciano un rigore, altrimenti non ne pari uno”. A occhio e croce, bisogna dire che è stato calmissimo: tre rigori parati e Croazia ai quarti di finale. Una serata da sogno per Dominik Livakovic, il portiere che ama studiare.

Foto: Instagram Livakovic