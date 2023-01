Dominguez sul futuro: “Voglio restare al Bologna”

Il centrocampista del Bologna Nicolás Dominguez, ha parlato del suo futuro a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “Stanno parlando, il Bologna sa che voglio rimanere. Non c’è nessun problema, non voglio andare via. Adesso si può parlare anche per videochiamata, non c’è bisogno che il mio procuratore venga qui. I tempi si possono accorciare. Comunque il mio agente verrà. Dopo l’Atalanta o l’Udinese, non so”.

foto: sito ufficiale Bologna