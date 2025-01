Dominguez risponde a Colombo: finisce 1-1 Empoli-Bologna

Finisce 1-1 la sfida tra Empoli e Bologna il posticipo del sabato sera. Un pareggio che non serve molto a nessuna per i rispettivi obiettivi.

La sblocca l’Empoli al minuto 24: Fazzini avvia l’azione servendo sulla corsa Pezzella, cross verso il centro girato alle spalle, Colombo con una precisa conclusione di prima intenzione. Padroni di casa ancora pericolosi al 33′, quando Gyasi alza la testa e mette una gran palla in mezzo per il taglio del solito Colombo, stavolta però anticipato da Lucumi proprio al momento della conclusione.

Il primo tempo sembra chiudersi ma all’ultimo istante ci pensa Dominguez a gelare il Castellani al al 44′. Ndoye appoggia su Lykogiannis, che mette un cross perfetto sul secondo palo per la girata al volo vincente dell’esterno d’attacco argentino. Squadre dunque negli spogliatoi sull’1-1.

Nella ripresa, la pressione dell’Empoli scema poco alla volta e il Bologna prende il possesso della gara, senza però creare clamorose palle gol, fino al 74′, quando Lukumi di testa a colpo sicuro vede un miracolo di Vasquez a evitare il vantaggio felsineo. Entrambe le squadre vorrebbero vincere, nel finale provano a forzare i tempi. Finisce 1-1, il Bologna sale a 34, a -3 dalla Juve. L’Empoli a 21.

Foto: sito Bologna