Dominguez: “Mihajlovic è un esempio, vincerà anche questa battaglia”

Giunto alla terza stagione con il Bologna, Nicolas Dominguez aveva (e ragionevolmente ha) acquisito meritatamente lo status di titolare inamovibile del Bologna, prima che un fastidioso problema alla spalla lo mettesse fuori dai giochi. L’argentino ora è rientrato e vorrà certamente riguadagnare fiducia e continuità. Raggiunto dai microfoni de “La Gazzetta dello Sport“, queste le sue dichiarazioni: “Vorrei essere alla Fernando Gago, un modello assoluto: negli ultimi miei sei mesi di Velez abbiamo giocato assieme. Lo stop già orientato verso lo sviluppo dell’azione l’ho appreso da lui, o il passaggio filtrante. Top.

Cosa ho appreso da Mihajlovic? Sul campo, l’aggressione immediata e l’attenzione alla fase difensiva. Umanamente il non mollare mai, nemmeno di un centimetro come dice lui. Mihajlovic è sempre con noi, in un modo o nell’altro: e anche in questo è un esempio.

L’interesse dell’Atletico Madrid? Ungiorno mi chiamano anche i miei famigliari, avevano letto di questa notizia ma davvero non so nulla di più. Penso al Bologna, ho la testa qui: voglio crescere in questo club e poi vedremo. Sabato rivedrò Dybala? Giocatore super, non so perché la Juve lo lasci andare, spero di rivederlo in nazionale come il mio amico Lautaro per poi vincere il Mondiale, il sogno di tutti.

Un messaggio per il mister? Vincerà anche questa volta: davanti a una volontà così e a un messaggio del genere puoi e devi solo dare tutto“.

