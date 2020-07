Dominguez: “Lautaro? Fortunato sul suo errore. Adesso mi trovo meglio”

Archiviata la vittoria contro l’Inter il Bologna si prepara per la gara interna al Dall’Ara di domani contro il Sassuolo. Alla vigilia della sfida ai neroverdi, Nicolas Dominguez si è intrattenuto ai microfoni di TyC Sports. Queste le parole del centrocampista argentino: “Lautaro? Abbiamo parlato prima della partita, poi l’ho salutato. Penso che abbia fatto una grande partita. Noi siamo stati fortunati quando ha sbagliato sul calcio di rigore, da lì siamo riusciti a ribaltarla. All’inizio in Italia c’erano più precauzioni, andavamo tutti al campo con le proprie macchine. Ora sta un po’ cambiando la situazione, però stiamo facciamo dei test ogni 4 giorni. Ambientamento? Dopo il lockdown ho iniziato a giocare di più e ad adattarmi meglio. Quando sono arrivato mi sono dovuto ambientare con una nuova lingua, una nuova squadra, un allenatore con idee simili a quelle di Heinze, ma anche con un calcio più fisico. E dopo alcuni mesi mi sento bene. E’ grazie a Heinze se sono qui, grazie a lui ho raggiunto tanti obiettivi come giocare in nazionale e mi sono formato.”

Foto: sito ufficiale Bologna