Dominguez: “Crediamo nella qualificazione europea, ci proveremo”

Il centrocampista argentino del Bologna, Nicolás Domínguez, ha parlato ai microfoni di DAZN Talks prima di sfidare alle 15 la Sampdoria a Marassi. Il ventiquattrenne, classe ’98, ha parlato del sogno Europa del felsinei. I rossoblù sono undicesimi in classifica con ventinove punti. Alcune parole del calciatore: “Sì, ci crediamo alla qualificazione europea perché siamo lì. Ci serve solo pensare di partita in partita e già c’è stato un passo falso con il Monza. In Italia è difficile perché ci sono tante squadre forti ma non dobbiamo parlarne. Mihajlovic? Sono stati giorni difficili, io ho vissuto con lui tutto il trascorso della malattia e noi non sapevamo nulla fino a una settimana prima della scomparsa. La vittoria dell’Argentina mi ha dato felicità, ma il cuore era triste per Sinisa. Il suo insegnamento più importante è stato il non mollare mai, ha sempre combattuto la sua malattia e noi in campo cerchiamo di portare il suo esempio”.

Foto: sito ufficiale Bologna