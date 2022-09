Domenichini (vice Spalletti): “Sbagliati i primi venti minuti. Sofferto nel secondo tempo, ma abbiamo dimostrato voglia di vincere”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Marco Domenichini, vice allenatore del Napoli, ha commentato la vittoria sul Milan: “Noi abbiamo sbagliato i primi venti minuti, non riuscivamo a prendere il pallone. Nel secondo tempo abbiamo sofferto in alcune occasioni dove abbiamo sbagliato, la squadra ha dimostrato carattere, voglia di vincere, siamo molto contenti. Raspadori è un giocatore da palleggio, bravo a smistare. Simeone attacca la profondità e va a pressare. Il mister ha puntato su Raspadori all’inizio perche’ voleva fare piu’ palleggio anche se non ci siamo riusciti. Sono entrambi importanti. Zerbin ha dimostrato ultimamente di fare molto bene a tutta fascia, sa anche difendere. Avevamo bisogno di uno capace di caprire un po’, bisognava fare dei scambi con Di Lorenzo. Senza nulla togliere agli altri che sono ottimi giocatori e avranno la possibilita’ di giocare le prossime gare. Il mister ce l’aveva con qualche giocatore che non aveva fatto quello che doveva fare, Spalletti comunque e’ molto contento. Ci sono squadre forti oltre a noi. Vediamo cosa si puo’ fare. I nostri giocatori stanno facendo bene. Siamo una squadra giovane, bisogna lavorare tanto. Anguissa sta tirando qualcosa in piu’ per far crescere la squadra. Ma devo dire che tutti stanno dando qualcosa di importante”.

Foto: Instagram Napoli