Domenichini (vice Spalletti): “Dispiace per il sogno, ma l’obiettivo era la Champions”

Alla vigilia della sfida del Napoli contro il Torino, Luciano Spalletti ha deciso di lasciare spazio al suo staff per la conferenza stampa di rito. Ecco, a tal proposito, quanto dichiarato dal suo vice Marco Domenichini: “L’obiettivo, dall’inizio, era la qualificazione in Champions League, ci siamo riusciti nonostante tutte le problematiche, poi c’è il dispiacere per il sogno, ma non dobbiamo essere scontenti bensì felici perché la squadra ha anche sviluppato un buon calcio e ci siamo arrivati in modo anche bello, dando a tratti spettacoli importanti“.

Foto: Twitter Napoli