Domenica incandescente per la salvezza: in programma c’è Genoa-Lecce

La sfida di domenica sera a Marassi tra Genoa e Lecce sarà fondamentale per la lotta salvezza. La squadra di Davide Nicola si trova a quota 30 punti, una lunghezza in più rispetto al Lecce. Gli uomini di Liverani sono reduci dalla debacle interna rimediata contro la Fiorentina, mentre il Grifone è crollato in quel di Torino, contro i ragazzi di Longo. Sarà una domenica fondamentale: una vera e propria bagarre per evitare la retrocessione e restare aggrappati alla Serie A. In caso di vittoria, i genoani si porterebbero avanti di 4 punti rispetto ai salentini. Se i pugliesi vincessero, scalzerebbero proprio il Genoa e renderebbero così incandescente il finale di una stagione già particolare ed anacronistica.

Foto: calcio Lecce